В Кирове между детьми-сиротами распределили еще 102 квартиры

Квартиры распределили с помощью жеребьевки. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошло очередное распределение квартир между детьми-сиротами. Об этом сообщает горадминистрация.

С помощью жеребьевки комиссия распределила 102 квартиры. Размер каждого помещения - не менее 26 квадратных метров. Жилье предоставлено в новых домах №217 по Московской и №46 по Потребкооперации. Комиссия предварительно проверила квартиры и удостоверилась, что они соответствуют всем необходимым требованиям.

Отметим, что в течение пяти лет помещения будут находиться в специализированном жилфонде. Если хозяева будут соблюдать чистоту и порядок, а также своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги, то смогут претендовать на получение квартир в собственность.

- Всего до конца года жилыми помещениями обеспечат более 300 детей-сирот. На сегодня путем жеребьевки распределены 262 квартиры, - добавили в пресс-службе горадминистрации.