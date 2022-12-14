В Слободском мужчина устроил в баре поножовщину

Мужчина ударил ножом двух посетителей и сбежал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слободском мужчина ранил ножом двух посетителей бара. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около полуночи. Полиция сообщила, что в одном из местных баров некий мужчина устроил выяснение отношений с помощью холодного оружия. Наряд Росгвардии прибыл на место. Там и выяснилось, что между посетителями возник конфликт, и один из них выхватил нож, ударил им двух своих оппонентов и сбежал.

Росгвардейцы вызвали «скорую» для пострадавших и отправились на поиски. Схожий по приметам мужчина попался им на глаза в деревне Стулово. Он признался в совершенном и указал, куда выбросил нож. Следственно-оперативная группа изъяла оружие, а 39-летнего виновника передали полиции.