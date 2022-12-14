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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:03

Экс-глава администрации Кирово-Чепецка предстанет перед судом

Чиновнику предъявили обвинение по двум статьям
Анастасия САЛУН
Бывшего главу мэрии обвиняют за злоупотребление полномочиями и служебный подлог

Бывшего главу мэрии обвиняют за злоупотребление полномочиями и служебный подлог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава мэрии Кирово-Чепецка Вячеслав Мохов предстанет перед судом 23 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Кирово-Чепецкого районного суда.

Адвокатом Мохова назначили Елену Коротких, которая раньше выступала защитником экс-главы Кирова Владимира Быкова.

Напомним, бывшего главу чепецкой мэрии обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в служебном подлоге. Чиновник подписал документы по проекту реновации сквера «Река времени». При этом он знал, что работу до конца не выполнили. Компания сорвала сроки, и в ноябре 2021 года контракт с ней расторгли. Хотя по документам организации за работу выплатили более восьми миллионов рублей.