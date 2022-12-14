Теплые вещи и медикаменты: в Кирове продолжается сбор вещей для военнослужащих

В Народный фронт на Герцена, 58 можно принести лекарства, нескоропортящиеся продукты и детские товары Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове продолжается сбор вещей для военных на передовой. По данным сотрудников ОНФ, чаще всего требуется термобелье, носки и варежки, а также медикаменты.

Кроме того, общественники ведут сбор средств для морских пехотинцев, находящихся в зоне СВО с февраля текущего года. Ребятам требуется дополнительное оборудование.

Стоит отметить, что продолжают собирать гуманитарную помощь и для мирного населения. В Народный фронт (улица Герцена, 58; тел. 25-18-24) можно принести:

- детское питание, подгузники и товары по уходу за детьми;

- лекарства;

- нескоропортящиеся продукты питания;

- средства личной гигиены.