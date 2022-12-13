В Кирове Следственный комитет подключили к круглосуточной городской системе видеонаблюдения

Камеры расположены на 35 городских объектах. Фото: Правительство Кировской области

В Кирове Следственный комитет подключили к системе ситуационного видеонаблюдения. Такую информацию сообщает региональное правительство.

Подключение произошло в ноябре в рамках создания программного комплекса «Безопасный город», который помогает обеспечить правопорядок и общественную безопасность на улицах.

Новая система позволяет сотрудникам ведомства оперативно реагировать на ЧП и принимать экстренные меры.

Всего в рамках системы работает 136 камер, расположенных на 35 объектах, преимущественно в местах массового пребывания людей – на оживленных перекрестках, в парках, скверах.

Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области, отметил, что такая система позволяет круглосуточно в онлайн-режиме отслеживать обстановку в городе, предотвращать преступления, оперативно находить правонарушителей.