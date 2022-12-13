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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:06

В Кирове пройдет прямая линия с губернатором Александром Соколовым

Глава региона проведет открытый диалог с кировчанами
Анастасия САЛУН
Губернатор настроен на открытый диалог с кировчанами. Фото: Правительство Кировской области

Губернатор настроен на открытый диалог с кировчанами. Фото: Правительство Кировской области

В Кирове в среду 14 декабря в 19.00 на телеканале «Россия-24» состоится прямая линия губернатора Кировской области. Об этом сообщает правительство области.

Глава региона сообщил, что последний раз в таком формате общался с жителями области в сентябре текущего года. С тех пор у кировчан накопилось много волнующих вопросов.

Отметим, что трансляция будет проходить в форме интерактивного, открытого общения с кировчанами.

- Думаю, сухая статистика и бесконечные отчеты не интересны. В прямом эфире буду ориентироваться на вопросы от жителей. Настроен на прямой, открытый диалог по самым разным вопросам, - написал в своем телеграм-канале глава региона.