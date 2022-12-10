В Кирове общественники добиваются расселения ветхого дома на Орловской

Пока жильцы ждут расселения, дом продолжает разрушаться Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Кировские общественники добиваются расселения аварийного дома на улице Орловской. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Жильцы аварийного дома на Орловской, 44 ждут, когда переедут в новое жилье, уже восемь лет. Дом, построенный еще в XIX веке, признали аварийным в 2014 году. До 2020 года планировали переселить всех жильцов, но сроки перенесли – по документам сейчас это декабрь 2023 года.

Деваться людям просто некуда, поэтому они по-прежнему живут в ветхом доме. Но это уже становится опасным для жизни: крыша подъезда дома обрушилась, в огромные дыры видно небо. Лестницы и двери сломались и перекосились. В одной из квартир упало потолочное перекрытие. К счастью, никто не пострадал – хозяйки успели переехать в маневренный фонд. Более того, у жителей возникли проблемы с платежами за отключенные воду и свет – квитанции приходят каждый месяц, как по расписанию, но вот пользоваться ресурсами жильцы не могут – и воду, и свет у них давно отключили.

Главная проблема, по словам общественников – в скорости строительства домов для переселенцев. Аварийный дом на Орловской попадает под федеральную программу расселения, и шансов добиться новой квартиры быстрее указанных сроков там почти нет.

Другое дело – муниципальная программа. Если дело дойдёт до суда, то, возможно, жилье дадут быстрее. Но не факт.

Но людям же все равно – федеральная программа или муниципальная. Ведь жить в прямом смысле под открытым небом просто невозможно. Тем более сейчас зима, наступили морозы. Почему нужно было довести ситуацию до такой критической точки – непонятно…

Справка: что при оформлении на учет нуждающихся в жилье нужно зайти на сайт госуслуг и изучить требования и необходимые документы. Если жители не могут выйти в суд по состоянию здоровья, возраста, их интересы будет представлять прокуратура. Остальным придется обращаться в суд самостоятельно.