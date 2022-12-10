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НовостиОбщество10 декабря 2022 11:44

В Кирове общественники добиваются расселения ветхого дома на Орловской

Жильцам обещали дать новое жилье до 2020 года, но сроки сдвинули на декабрь 2023 года
Анастасия САЛУН
Пока жильцы ждут расселения, дом продолжает разрушаться

Пока жильцы ждут расселения, дом продолжает разрушаться

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Кировские общественники добиваются расселения аварийного дома на улице Орловской. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Жильцы аварийного дома на Орловской, 44 ждут, когда переедут в новое жилье, уже восемь лет. Дом, построенный еще в XIX веке, признали аварийным в 2014 году. До 2020 года планировали переселить всех жильцов, но сроки перенесли – по документам сейчас это декабрь 2023 года.

Деваться людям просто некуда, поэтому они по-прежнему живут в ветхом доме. Но это уже становится опасным для жизни: крыша подъезда дома обрушилась, в огромные дыры видно небо. Лестницы и двери сломались и перекосились. В одной из квартир упало потолочное перекрытие. К счастью, никто не пострадал – хозяйки успели переехать в маневренный фонд. Более того, у жителей возникли проблемы с платежами за отключенные воду и свет – квитанции приходят каждый месяц, как по расписанию, но вот пользоваться ресурсами жильцы не могут – и воду, и свет у них давно отключили.

Главная проблема, по словам общественников – в скорости строительства домов для переселенцев. Аварийный дом на Орловской попадает под федеральную программу расселения, и шансов добиться новой квартиры быстрее указанных сроков там почти нет.

Другое дело – муниципальная программа. Если дело дойдёт до суда, то, возможно, жилье дадут быстрее. Но не факт.

Но людям же все равно – федеральная программа или муниципальная. Ведь жить в прямом смысле под открытым небом просто невозможно. Тем более сейчас зима, наступили морозы. Почему нужно было довести ситуацию до такой критической точки – непонятно…

Справка: что при оформлении на учет нуждающихся в жилье нужно зайти на сайт госуслуг и изучить требования и необходимые документы. Если жители не могут выйти в суд по состоянию здоровья, возраста, их интересы будет представлять прокуратура. Остальным придется обращаться в суд самостоятельно.