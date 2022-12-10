В Кирове подвели итоги конкурса среди молодых педагогов и их наставников

В конкурсе приняли участие команды детских садов, школ и учреждений дополнительного образования детей. Фото: admkirov.ru

В Кирове подвели итоги городского конкурса «Наставник + молодой педагог = команда», который прошел в нашем городе уже в четвертый раз.

В профессиональном состязании приняли участие 13 команд. В ходе конкурса педагогам нужно было продемонстрировать результаты успешной совместной работы: молодые специалисты презентовали опыт своей работы под девизом «Я учусь и применяю», а их наставники демонстрировали свое мастерство в рамках этапа «Знаю сам и научу другого». Также все пары готовили совместные визитные карточки.

В церемонии награждения приняла участие глава города Кирова Елена Ковалева. Она лично поздравила победителей и призёров, а также подчеркнула, что особенность профессии учителя в том, что он не только учит, но и постоянно учится сам, в том числе у своих коллег.

Диплом I степени и сертификат на 50 тысяч рублей получили учителя информатики школы № 66 Юлия Скурихина и Денис Домнин, которые по мнению жюри стали лучшей командой. Второе место заняли педагоги детского центра творчества «Лабиринт» Ксения Зудина и Екатерина Кочурова. Дипломы III степени вручили сразу трем команды педагогов: Ларисе Кочуровой и Анастасии Кулябиной из школы № 4, Людмиле Дубровиной и Анне Самострол из детского сада № 27, Вере Суровцевой и Анне Репиной из железнодорожного образовательного центра.