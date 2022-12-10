Житель Кирово-Чепецка погасил миллионный долг по алиментам, чтобы не сесть в тюрьму

С начала 2022 года 35 должников по алиментам полностью погасили долги перед своими детьми Фото: Евгения ГУСЕВА

Чепчанин погасил крупную задолженность - миллион рублей - перед своей дочерью. Такую информацию приводит ГУФССП России по Кировской области.

Отец долгое время не выплачивал алименты и скрывал источники дохода. В итоге накопился крупный долг – более миллиона рублей.

Мужчина уже привлекался за неуплату содержания для родной дочери, отбывая работы по решению суда. Но эта мера не способствовала выплате денег для своего ребенка.

Суд возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Угроза получения срока побудила мужчину погасить долг, передав в собственность свою квартиру представителю несовершеннолетней дочери.

В итоге суд освободил мужчину от уголовной ответственности.

Стоит отметить, что с начала текущего года 35 должников по алиментам полностью погасили долги перед своими детьми. Печально, что только суд и закон заставили их вспомнить о своих родительских обязанностях.