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НовостиОбщество10 декабря 2022 7:08

В Кирове управляющая компания задолжала «Энергосбыту» более миллиона рублей

Деньги жильцов за свет и воду направляли не в полном объеме
Анастасия САЛУН
Управляющая компания в скором времени предстанет перед судом

Управляющая компания в скором времени предстанет перед судом

Фото: Александр ГЛУЗ

Кировская управляющая компания «Вересники» должна выплатить «Энергосбыту» долг более одного миллиона рублей. Об этом информирует «Т Плюс».

Дело в том, что «Вересники» в течение 5 лет собирала с жильцов домов плату за электроэнергию и горячую воду, но деньги направляла не все.

По заявлению «Энергосбыт Плюс» возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Руководителя УК обвинили в причинении особо крупного ущерба более 1 миллиона рублей.

Компания в скором времени предстанет перед судом.