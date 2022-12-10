В Кирове управляющая компания задолжала «Энергосбыту» более миллиона рублей

Управляющая компания в скором времени предстанет перед судом Фото: Александр ГЛУЗ

Кировская управляющая компания «Вересники» должна выплатить «Энергосбыту» долг более одного миллиона рублей. Об этом информирует «Т Плюс».

Дело в том, что «Вересники» в течение 5 лет собирала с жильцов домов плату за электроэнергию и горячую воду, но деньги направляла не все.

По заявлению «Энергосбыт Плюс» возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Руководителя УК обвинили в причинении особо крупного ущерба более 1 миллиона рублей.

Компания в скором времени предстанет перед судом.