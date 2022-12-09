Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 12:49

В Советске идет планово-предупредительный ремонт моста через Пижму

Работы завершатся 22 декабря
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рабочие отремонтируют опоры моста и восстановят недостающие детали. Фото: vk.com/kirovreg43

Рабочие отремонтируют опоры моста и восстановят недостающие детали. Фото: vk.com/kirovreg43

В Советске начались планово-предупредительные работы на мосту через Пижму. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно контракту, подрядчик должен демонтировать деформационные швы, отремонтировать основные опоры моста и восстановить промежуточные. Рабочие также установят недостающие элементы металлических пролетных строений и дренажные патрубки. На опорах №2-8 смонтируют деформационные швы закрытого типа.

Это - текущий ремонт, которому подвергнется автомобильный мост. Работы закончатся 22 декабря, гарантийный срок на них составит 1 год. Что касается капремонта, то по нему уже разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит согласование.