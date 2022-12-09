В Советске идет планово-предупредительный ремонт моста через Пижму

Рабочие отремонтируют опоры моста и восстановят недостающие детали. Фото: vk.com/kirovreg43

В Советске начались планово-предупредительные работы на мосту через Пижму. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно контракту, подрядчик должен демонтировать деформационные швы, отремонтировать основные опоры моста и восстановить промежуточные. Рабочие также установят недостающие элементы металлических пролетных строений и дренажные патрубки. На опорах №2-8 смонтируют деформационные швы закрытого типа.

Это - текущий ремонт, которому подвергнется автомобильный мост. Работы закончатся 22 декабря, гарантийный срок на них составит 1 год. Что касается капремонта, то по нему уже разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит согласование.