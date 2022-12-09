В Кировскую область поставят новые снегоуборочные машины

Новые автогрейдеры направят в Лузский, Подосиновский, Нолинский, Омутнинский, Советский и Нововятский районы. Фото: Правительство Кировской области

В Кировскую область прибудет современная снегоуборочная техника. Новые автогрейдеры позволят увеличить производительность и оперативность работ, снизят затраты труда. Такую информацию сообщает правительство Кировской области.

- Снегоуборщики направят в Лузский, Подосиновский, Нолинский, Омутнинский, Советский, Нововятский районы. Техника должна приступить к работе совсем скоро, - прокомментировали в АО «Вятавтодор».

Напомним, что губернатор Александр Соколов уже обращал внимание на то, что работа по зимней уборке должна вестись максимально открыто. Так, в процессе разработки находится приложение, которое позволит всем желающим увидеть онлайн, в каком месте работает снегоуборочная техника.

При возникновении вопросов по уборке снега:

- на региональных дорогах можно обращаться в диспетчерскую службу «Вятавтодора» по телефонам: (8332) 56-20-11 и 8-912-365-43-43, а также в социальных сетях;

- в городе Кирове - в диспетчерскую службу ГДМС: 8-922-967-22-34 и в соцсетях;

- на федеральных дорогах - диспетчерская служба Упрдор «Прикамье»: 8(342) 244-90-81.