В Кирове бывшего сотрудника «АТП» поймали на взятке более 360 тысяч рублей

Бывший сотрудник организовал закупку запчастей у единственного поставщика предприятия Фото: Даниил ОПАРИН

В Кирове прокуратура взыскала денежные средства с бывшего заместителя начальника отдела снабжения АО «АТП». По данным прокуратуры, мужчина организовал закупку запчастей к автотранспорту у единственного поставщика предприятия. Тем самым бывший сотрудник нарушил общие принципы и правила конкуренции. В пользу действий поставщика-монополиста он получил взятку 360 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Получение взятки» и назначил бывшему снабженцу штраф 2 миллиона 200 тысяч рублей. Мужчине также запретили профессионально заниматься закупками в течение 5 лет.

Исполнение судебного решения контролирует прокуратура Ленинского района.