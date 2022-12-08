Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 6:37

Кировский лесопромышленный комбинат задолжал сотрудникам 2,3 млн рублей

Трудовые права работников помогла восстановить прокуратура
Анастасия САЛУН
140 работников не получили зарплату в сентябре 2022 года

140 работников не получили зарплату в сентябре 2022 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ООО «Кировский лесопромышленный комбинат» выплатил 2,3 млн рублей долга своим сотрудникам. Такую информацию приводит прокуратура Кировской области.

Выяснилось, что в сентябре текущего года предприятие задолжало зарплату 140 работникам компании. Прокуратура возбудила в отношении директора комбината дело об административном нарушении трудового законодательства.

В результате после вмешательства ведомства предприятие полностью выплатило задолженность по зарплате перед сотрудниками. Трудовые права работников восстановлены.