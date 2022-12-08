Кировский лесопромышленный комбинат задолжал сотрудникам 2,3 млн рублей

140 работников не получили зарплату в сентябре 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ООО «Кировский лесопромышленный комбинат» выплатил 2,3 млн рублей долга своим сотрудникам. Такую информацию приводит прокуратура Кировской области.

Выяснилось, что в сентябре текущего года предприятие задолжало зарплату 140 работникам компании. Прокуратура возбудила в отношении директора комбината дело об административном нарушении трудового законодательства.

В результате после вмешательства ведомства предприятие полностью выплатило задолженность по зарплате перед сотрудниками. Трудовые права работников восстановлены.