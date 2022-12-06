В Кирове суд заставил мэрию переселить семью из аварийного дома на Комсомольской

Дом признали аварийным еще в 2014 году. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове прокуратура через суд обязала мэрию переселить семью из 4 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о доме, расположенном на улице Комсомольской в доме №58. Еще в 2014 году органы муниципалитета должны были предоставить семье благоустроенное жилье. Но расселения, вопреки обещаниям, не произошло, и глава семьи был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Суд после иска прокуратуры признал жилье ветхим и обязал горадминистрацию выполнить требование по расселению.

Стоит отметить, что в текущем году прокуратура Кирова защитила жилищные права 120 граждан региона. По решениям суда кировчане обрели более 80 новых домов (для сравнения, в 2021 - 60).