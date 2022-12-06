В Кировскую область поступят 94 школьных автобуса и 25 автомобилей «скорой помощи»

Часть новых машин поставят в регион до конца марта 2023 года. Фото: kirovreg.ru

Как сообщает правительство региона, средства на обновление автопарков выделят из федерального бюджета. Помощь распределяется по всем субъектам РФ. На закупку выделят 7,2 миллиарда рублей: 3 - на автобусы, 4,2 - на кареты «скорой».

Машины доставят в Кировскую область до конца марта 2023 года. Согласно распоряжению, это 9 машин «скорой помощи» и 46 школьных автобусов. Кроме того, в сентябре 2022 года между субъектами РФ также распределили автомобили соцобслуживания населения. Наш регион получил 48 новых школьных автобусов и 16 автомобилей «скорой». Транспорт уже прибыл и скоро его распределят между школами и больницами.