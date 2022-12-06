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НовостиОбщество6 декабря 2022 6:16

Кировская полиция передаст служебных собак «в отставке» новым владельцам

Животных отдадут будущим хозяевам бесплатно
Анастасия САЛУН
Служебные собаки, «вышедшие на пенсию», ждут новых хозяев. Фото: УМВД России по Кировской области

Служебные собаки, «вышедшие на пенсию», ждут новых хозяев. Фото: УМВД России по Кировской области

УМВД России по Кировской области передаст отслуживших овчарок на безвозмездной основе новым владельцам. Такая информация появилась на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в соответствии со статьей «Об ответственном обращении с животными» в руки новых хозяев передаются собаки, «дальнейшее использование которых в служебных целях невозможно».

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 57-66-04 (в рабочие дни с 9 до 17 часов).