В Кирове ввели в эксплуатацию первую секцию дома №13 по Современной

Окончание строительства решило проблему десятков семей. Фото: kirovreg.ru

В Кирове закончилось строительство проблемного дома по улице Современной. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов во время еженедельной планерки.

Речь идет о секции 1 дома №13. 5 декабря администрация Кирова выдала разрешение на введение здания в эксплуатацию.

- В ближайшее время еще десятки семей получат свое долгожданное жилье. Больше спасибо всем коллегам строительного блока, хорошо отработали, думаю, что люди вам скажут спасибо, - сказал глава региона.

До конца года планируется также ввести в эксплуатацию секции 1 и 2 дома №81 по улице Гороховской, где получит жилье 141 дольщик.