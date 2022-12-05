В Кирове заключили контракт на строительство школы в Шевелях на 1606 мест

Школу в Шевелях возведут на 1606 мест Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове заключили контракт на разработку проектной документации и строительства в школы в Шевелях. Как уточнили в городской администрации, учебное заведение возведут на 1606 мест.

Работа по формированию земельного участка для организации уже проведена. В школе будет бассейн и помещения физкультурно-оздоровительного комплекса.

Построит учебное заведение компания ООО «АТЭКС», которая занимается возведением социальных и промышленных объектов. В том числе, новой школы в микрорайоне Радужный.