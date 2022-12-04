В Кирове полицейские задержали мужчину из Сыктывкара, объявленного в розыск

Мужчину задержали и передали информацию полиции Коми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове полиция задержала мужчину из Сыктывкара, обвиняемого в совершении преступления. Об этом сообщает областное УМВД.

На днях сотрудники полиции во время проведения мероприятий задержали на улице Карла Маркса мужчину, «вызвавшего у них подозрения». Его доставили в отдел и выяснили личность задержанного. Как выяснилось, 34-летний уроженец Республики Коми объявлен в розыск в родном краю. Когда-то ранее судимого сыктывкарца поймали пьяным за рулем. Мужчину начали искать, и он предпочел сбежать в Киров.

Кировские полицейские передали сообщение коллегам из Коми. Скорее всего, вскоре задержанного доставят обратно на малую родину.