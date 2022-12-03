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НовостиОбщество3 декабря 2022 12:40

В Кировской области приставы ищут мужчину, задолжавшего 610 тысяч по алиментам

Мужчина злостно уклоняется от обязательств по содержанию 4-летней дочери
Анастасия Николаенко
Мужчина не первый месяц умышленно уклоняется от выплаты алиментов. Фото: ГУ ФССП по Кировской области

Мужчина не первый месяц умышленно уклоняется от выплаты алиментов. Фото: ГУ ФССП по Кировской области

В Кировской области судебные приставы разыскивают уроженца Зуевки Сергея Викторовича Овечкина 1980 года рождения.

Как рассказали в региональном УФССП, у мужчины есть четырехлетняя дочь, на содержание которой он по закону обязан регулярно выплачивать алименты. Однако мужчина пренебрег отцовскими обязанностями. За ним уже закрепился долг в 610 тысяч рублей.

По информации приставов, неплательщик сейчас может проживать в Кирове и заниматься строительно-отделочными работами.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим вас сообщить эту информацию по телефонам 8-951-355-05-55, 8(8332) 48-99-05.