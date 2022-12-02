Картины Кировского краеведческого музея направят на реставрацию в Кострому

На восстановление в научно-реставрационный отдел направят два холста. Фото: правительство Кировской области

Картины областного краеведческого музея будут реставрировать в Костроме во Всероссийском художественном центре имени академика Игоря Грабаря. Восстановленные холсты вернутся в Киров летом 2023 года. Об этом сообщает правительство области.

На восстановление в научно-реставрационный отдел направят два холста - портреты глав Вятской епархии (архиепископа Вятского и Великопермского Ионы и епископа Лаврентия), написанные в 18-19 веках и переданные музею в 1950-е годы.

С именем архиепископа Ионы связано строительство нескольких десятков храмов и монастырей, в том числе Свято-Троицкого кафедрального собора. В этом вятском храме, разрушенном в 1930-е годы, хранилась чудотворная икона святителя Николая, неразрывно связанная с Великорецким крестным ходом.

Епископ Лаврентий принимал непосредственное участие в строительстве Вятской духовной семинарии. Он стал инициатором проведения Великорецкого крестного хода по суше, а не водным путем.