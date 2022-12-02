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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 12:17

В Кирове столкнулись «Лада Веста» и автобус «ПАЗ»

Мужчина-водитель и пассажирка получили травмы
Анастасия САЛУН
Оба участника ДТП получили травмы. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Оба участника ДТП получили травмы. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

В Кирове 2 декабря в 10.40 на улице Карла Маркса у дома 80 произошла авария. Такую информацию предоставила Госавтоинспекция Кировской области.

На проезжей части столкнулись два транспортных средства - автомобиль «Лада Веста», которой управлял 48-летний мужчина, и автобус «ПАЗ». Общественный транспорт осуществлял 47 городской маршрут.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковой «Лады» и женщина-пассажир «ПАЗа». Оба участника ДТП получили травмы. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.