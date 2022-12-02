В Кировской области ввели универсальную транспортную карту для родственников мобилизованных

Карта гарантирует бесплатный проезд как в столице региона, так и на межмуниципальных маршрутах. Фото: правительство Кировской области

Власти Кировской области продолжают оказывать помощь ближайшим родственникам мобилизованных. В частности, принято решение о введении единой транспортной карты, которая гарантирует бесплатный проезд как в столице региона, так и на межмуниципальных маршрутах.

Карты по-прежнему будут действительны у тех, кто уже получил их в Кирове. А вот жителям районов необходимо в ближайшее время обратиться в центры «Мои документы» и получить новую транспортную карту. Сейчас проездной документ можно получить в центрах Суны, Юрьи, Верхошижемья, Яранска, Советска, Омутнинска, Малмыжа, Кирса, Мурашей, Вятских полян, Белой Холуницы, Слободского и Кирово-Чепецка.

Для оформления понадобятся паспорт и удостоверение, выданное ранее в «Моих документах». Такие удостоверения можно получить в любом центре региона, причем обратившиеся принимаются без очереди. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-800-707-43-43 и 27-27-50.