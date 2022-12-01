Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 14:12

В Нововятском районе благоустроили пешеходные зоны и скверы

На реализацию проекта выделили 253 млн рублей
Анастасия САЛУН
В Нововятском районе оборудовали скверы и дворы в рамках федерального проекта. Фото: admkirov.ru

В Нововятском районе оборудовали скверы и дворы в рамках федерального проекта. Фото: admkirov.ru

В Нововятском районе оборудовали 11 пешеходных зон, 35 дворов и скверов, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 2022. Такую информацию приводит гордума.

Немалую сумму - 253 млн рублей - потратили на обустройство городских зон, на текущий момент идет процедура приемки.

Глава города Елена Ковалева сообщила, что горожане высказывали недовольство проводимыми работами из-за того, что практически все проектные участки летом стали непроходимыми. Она также отметила, что работы нужно выполнять последовательно, а не задействовать все объекты сразу.

Чиновники также предложили создать графики по благоустройству и дорожные карты. Такой метод позволит соблюдать сроки реализации проекта и разумно распределять ресурсы организаций.