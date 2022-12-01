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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:48

Кировское предприятие выплатило работникам задолженные 600 тысяч рублей

Трудовые права сотрудников помогла восстановить прокуратура
Анастасия САЛУН
Предприятие выплатило деньги после вмешательства прокуратуры.

Предприятие выплатило деньги после вмешательства прокуратуры.

Фото: Даниил ОПАРИН

По данным прокуратуры Ленинского района, производственное предприятие полностью выплатило долги перед работниками после проверок.

Сотрудники ведомства установили, что сумма невыплат составила около 600 тысяч рублей, а сроки компания нарушила в сентябре 2022 года. Предприятие задолжало зарплату 39 работникам.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. После вмешательства правоохранительных органов руководитель начал выплачивать зарплату, и на данный момент трудовые права работников полностью восстановлены. Перед всеми сотрудниками закрыли долги.