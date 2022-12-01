Кировское предприятие выплатило работникам задолженные 600 тысяч рублей

Предприятие выплатило деньги после вмешательства прокуратуры. Фото: Даниил ОПАРИН

По данным прокуратуры Ленинского района, производственное предприятие полностью выплатило долги перед работниками после проверок.

Сотрудники ведомства установили, что сумма невыплат составила около 600 тысяч рублей, а сроки компания нарушила в сентябре 2022 года. Предприятие задолжало зарплату 39 работникам.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. После вмешательства правоохранительных органов руководитель начал выплачивать зарплату, и на данный момент трудовые права работников полностью восстановлены. Перед всеми сотрудниками закрыли долги.