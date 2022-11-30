В Кировской области с рельсов сошел грузовой вагон

Сход вагона произошел ранним утром 30 ноября. Фото: Кировская транспортная прокуратура

В Кировской области с рельсов сошел вагон грузового поезда. О происшествии сообщает транспортная прокуратура.

ЧП случилось сегодня, 30 ноября, в 06.30. Как стало известно, на пути необщего пользования, примыкающем к станции Киров-Котласский, с рельсов сошел вагон, груженый мукой. К счастью, никто из людей не пострадал. Вагон также не перевернулся.

- Кировская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее окончании будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.