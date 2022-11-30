Еще одна кировчанка стала жертвой дистанционных мошенников

Поздно заподозрив подвох, женщина успела перевести аферистам 5000 рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Недавно в полицию обратилась 34-жительница г. Кирова, которую обманули дистанционные мошенники. Все началось с того, что женщина нашла в одной из социальных сетей рекламное объявление, в котором говорилось о том, что можно быстро заработать. И «вложить в дело» надо всего 500 рулей, зато прибыль будет исчисляться многими тысячами.

На такое предложение быстро и легко заработать кировчанка «купилась» и требуемую сумму перевела. Тут же получила сообщение от «менеджера», что деньги поступили и «бизнес начинается». Естественно, останавливаться на достигнутом мошенники не собирались и вскоре пришло еще одно сообщение: «Криптовалюта выросла, счет раскручен, чтобы вывести выигранные денежные средства, надо положить на электронный кошелек 5 тысяч рублей».

Ожидая скорой большой прибыли, женщина и тут не заподозрила подвоха. В итоге мошенники стали богаче на 5000 рублей. Однако, вместо обещанных денег кировчанка получала все новые и новые сообщения о том, что надо перевести еще «небольшую сумму».

Когда стало окончательно понятно, что она стала жертвой дистанционных мошенников, женщина обратилась в полицию. Правоохранители в настоящее время устанавливают авторов мошеннической схемы, однако найти преступников будет непросто.

Управление МВД по Кировской области, а также редакция «Комсомольской правды в Кирове» напоминают: не переводите деньги незнакомым людям, будьте предельно осторожны, не попадайтесь на удочку мошенников.