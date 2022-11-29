На месячную зарплату в Кирове можно купить 608 литров дизеля

За десять месяцев в 16 регионах цены на солярку выросли на 5% и больше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировская область по стоимости дизтоплива относительно зарплат находится на 71 месте из 85 регионов. Такую статистику приводит РИА Рейтинг.

Эксперты выясняли, какой объем топлива можно купить на жалованье жителей различных регионов нашей страны.

Так, жители нашей области на месячный оклад могут себе позволить 608 литров дизеля, при стоимости солярки в 55,22 рубля за литр (данные за октябрь 2022 года). При этом, наблюдается снижение стоимости дизтоплива в области на 1,1%.

Первую строчку рейтинга занимает Москва, житель столицы на зарплату может купить 1891 литр. В числе лидеров также Чукотка (1823 литра) и ЯНАО (1739 литра). Еще в 9 регионах жителям доступно более 1000 литров.

Аутсайдер исследования - Ингушетия (534 литра). При этом эксперты отмечают, что цены на солярку в республике ниже, чем в целом по России. Низкие зарплаты обуславливают невысокую доступность топлива. Менее 600 литров можно купить в Алтайском крае (551), Кабардино-Балкарии (559), Калмыкии (562).

Самое дешевое топливо продается в Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, где литр стоит менее 52 рублей, в то время как в целом по стране средняя цена составляет 55,54 рубля.

Самый дорогой дизель - 70 рублей - в Якутии, Магаданской и Сахалинской областях.

Специалисты отмечают, что в 2022 году цена на дизтопливо в большинстве регионов повысилась. Снижение фиксируется только в четырех, среди которых и наша область.