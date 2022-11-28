В Кирове благоустроили Александровский сад

В Александровском саду отреставрируют ротонды и входной портик. Фото: admkirov.ru

По данным администрации, в Александровском саду завершили благоустройство пешеходных зон. На 9 тысячах квадратных метров асфальтирование проводили с антиморозными присадками.

Напомним, что жители города были возмущены вырубкой лип на территории парка. Вячеслав Симаков, глава администрации, пояснил, что сносят только аварийные деревья, сухие, с сильным наклоном, упавшие из-за ветра, а также отметил, что несколько деревьев пострадало из-за ремонта тротуаров.

Кировчане также сообщили, что в саду вырубили сирень. В департаменте городского хозяйства отметили, что акты не составлялись. Осенью проводилась омолаживающая и санитарная обрезка растений.

Глава заверил, что весной будут проводить восстановительные посадки лип. В 2023 году отремонтируют также две ротонды и входной портик.