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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:48

Андрей Черняев уволился с должности и.о. министра здравоохранения

Его место займет Екатерина Видякина
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
С поста министра здравоохранения Черняев ушел по собственному желанию. Фото: kirovreg.ru

С поста министра здравоохранения Черняев ушел по собственному желанию. Фото: kirovreg.ru

И.о. министра здравоохранения Кировской области Андрей Черняев покинул свой пост. Об этом стало известно во время еженедельной планерки у главы региона Александра Соколова.

Известно, что он уволился по собственному желанию. Должность министра здравоохранения он замещал в течение последних шести лет.

Александр Соколов также наградил Андрея Черняева «Почетной грамотой губернатора» и отметил, что бывший министр продолжит работать в сфере здравоохранения, но в совсем другом месте.

Место Черняева займет Екатерина Видякина. С сегодняшнего дня, 28 ноября, на нее возложено исполнение обязанностей министра здравоохранения региона.