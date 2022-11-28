Андрей Черняев уволился с должности и.о. министра здравоохранения

С поста министра здравоохранения Черняев ушел по собственному желанию. Фото: kirovreg.ru

И.о. министра здравоохранения Кировской области Андрей Черняев покинул свой пост. Об этом стало известно во время еженедельной планерки у главы региона Александра Соколова.

Известно, что он уволился по собственному желанию. Должность министра здравоохранения он замещал в течение последних шести лет.

Александр Соколов также наградил Андрея Черняева «Почетной грамотой губернатора» и отметил, что бывший министр продолжит работать в сфере здравоохранения, но в совсем другом месте.

Место Черняева займет Екатерина Видякина. С сегодняшнего дня, 28 ноября, на нее возложено исполнение обязанностей министра здравоохранения региона.