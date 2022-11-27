Денис Пырлог: Андрей Логиновский увольняется с должности руководителя АТП

Андрей Логиновский проработал в должности руководителя АТП чуть более семи месяцев, параллельно возглавляяь КПАТ. Фото: admkirov.ru

Руководитель АО «АТП» Андрей Логиновский покидает свой пост. Об этом рассказал бывший директор предприятия, Денис Пырлог. По его мнению, «инициатором увольнения выступил учредитель в лице администрации города».

- К Андрею Владимировичу накопилось много вопросов по работе предприятия. Претензии к его работе недавно открыто высказывал Вячеслав Симаков, который посетил предприятие рано утром и лично убедился, что слова расходятся с реальным положением дел, - комментирует Пырлог в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что Логиновский продолжает оставаться гендиректором ОАО «КПАТ». Однако, по мнению Пырлога, контракт с ним могут и не продлить.

Стоит отметить, что в должности руководителя АТП Андрей Логиновский проработал чуть более семи месяцев.