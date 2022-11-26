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НовостиОбщество26 ноября 2022 6:21

Прогноз погоды в Кирове 26 и 27 ноября: пасмурно и снежно

В выходные ожидается до минус 12 градусов
Анастасия САЛУН
В субботу снег будет идти весь день.

В субботу снег будет идти весь день.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За выходные дни 26 и 27 ноября в Кирове значительно увеличится снежный покров. Но будет не очень холодно и почти безветренно.

В субботу, 26 ноября, в Кирове ожидается пасмурная погода. В течение всего дня будет идти снег. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет от -10 до -12 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление намного выше нормы - 766 мм ртутного столба.

В воскресенье, 27 ноября, солнце также не порадует кировчан. Снег ожидается только утром, но облачно будет весь день. Столбики термометров будут на тех же отметках -10…-12 градусов. Восточный ветер также будет не сильным - 2 м/с. Атмосферное давление не изменится.