В Кировской области обновят электронную регистратуру

И.о. министра здравоохранения Кировской области Андрей Черняев отметил, изменения в системе позволят увеличить скорость обработки информации. фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области для повышения качества медицинского обслуживания постепенно начнут внедрять новые электронные сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Обновленная система будет напрямую связана с сервисом «Госуслуги». И позволит использовать дополнительные возможности в личном кабинете. Можно будет записаться на вакцинацию и диспансеризацию. А чуть позже появится функция вызова на дом участкового доктора. Как отметил и.о. министра здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, изменения в системе позволят увеличить скорость обработки информации.

С 1 декабря электронная регистратура по новому будет функционировать в шести медорганизациях:

- Кировском клинико-диагностическом центре;

- Кировском клиническом стоматологическом центре;

- Кировском областном клиническом перинатальном центре;

- Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии;

- Центре онкологии и медицинской радиологии;

- Слободской центральной районной больнице.

Министерство здравоохранения региона обращает внимание, что с переходом могут возникнуть временные затруднения при записи к врачу через портал Госуслуги или электронную регистратуру. Записаться на прием по-прежнему можно при личном обращении в регистратуру или по телефону.