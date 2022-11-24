В Кировской области разыскивают женщину, пропавшую 5 дней назад

Жителей области просят помочь в поисках женщины. Фото: https://vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ведется розыск женщины, пропавшей без вести 5 дней назад. Наталью Каркину в последний раз видели в Кирово-Чепецке.

С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Наталье 38 лет, рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы ниже плеч. На момент исчезновения женщина была одета в черную куртку с капюшоном, черную водолазку с красно-белыми полосками, черные джинсы, черные сапоги, белую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Елены, сообщите об этом по телефонам:

8-800-700-54-52 или 112.