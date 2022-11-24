В 2022 году более 60 кировчан вступили в брак с иностранцами

Всего за год в брак вступили 2835 пар. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году 62 жителя Кировской области заключили брак с иностранцами. Статистику приводит региональное министерство юстиции.

В списке встречаются свадьбы с гражданами Турции, Чехии, Сербии, Китая, Египта, Кубы, Франции, Германии, Израиля, Марокко, Конго и других стран. Согласно данным ведомства, большинство браков заключили с жителями Азербайджана - 17.

Всего за уходящий год в ЗАГСах региона приняли 3393 заявления и составили 2835 записей актов о заключении брака. 62 из них - с иностранцами. На 2021 год пришлось 2822 заявления, 2591 запись о заключении брака, в том числе 50 - с жителями других стран.