В районах Кировской области на уборку вышли около 200 машин

Транспорт будет работать до полной очистки снега. Фото: Правительство Кировской области

24 ноября на дороги региона вывели 208 снегоуборочных машин из-за обильного снегопада, продолжающегося уже двое суток.

Основной подрядчик «Вятавтодор» закупил еще 39 машин для уборки снега в районах области.

- Техника будет работать в вечернее и ночное время до полной очистки дорог, - сообщили в региональном Минтрансе.

Напомним, губернатор Кировской области Александр Соколов дал поручение перевести все дорожные службы в режим повышенной готовности. Глава региона лично отслеживает ситуацию на дорогах в режиме реального времени.

При возникновении вопросов по уборке снега на региональных дорогах можно обращаться в диспетчерскую службу «Вятавтодора»: (8332) 56-20-11.