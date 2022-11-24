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НовостиОбщество24 ноября 2022 12:35

Кировчанин контрабандой пытался вывезти за границу 296 орденов и медалей ВОВ

На таможне мужчину задержали сотрудники ФСБ
Анастасия САЛУН
Во время обыска изъяли 296 государственных наград. Фото: УФСБ РФ по Кировской области

Во время обыска изъяли 296 государственных наград. Фото: УФСБ РФ по Кировской области

Житель Кирова контрабандным способом пытался вывезти за границу боевые ордена и медали участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном Управлении ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали контрабандиста на таможне. Во время обыска они изъяли 296 государственных наград.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». Теперь кировчанину грозит реальный тюремный срок до 7 лет.