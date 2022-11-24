В Кирове женщина перевела мошеннику более миллиона рублей

Кировчанка сделала 47 переводов телефонным аферистам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчанка перевела незнакомцу более миллиона рублей. Преступник представился «дознавателем» и сообщил о якобы попытках мошенников оформить кредит от лица женщины. Такие данные приводит МВД Кировской области.

Собеседник убедил кировчанку, что ей необходимо выполнить инструкции «работника банка», который выйдет на связь позже. Женщина должна была исчерпать свой кредитный лимит, чтобы никто не смог оформить займы на ее имя. Для этого в банках, клиентом которых она является, необходимо получить максимальные суммы и положить на специальные безопасные счета.

Кировчанка выполнила все инструкции. В течение 5 дней с помощью банкоматов она 47 раз перевела деньги - 1 миллион 36 тысяч рублей. Однако вопреки уверениям «работника банка» кредиты не были закрыты. Жительница областного центра поняла, что ее обманывают.

В настоящий момент личности мошенников устанавливаются.

МВД напоминает гражданам: получить доступ к вашему банковскому счету или оформить на вас кредит без вашего участия невозможно.

Телефонные мошенники могут запугивать уголовным делом и необходимостью возвращать кредиты, которые вы не брали.

Откажитесь от выполнения любых навязываемых действий. Проверяйте полученную информацию - перезвоните в организацию, от лица которой они якобы действуют.