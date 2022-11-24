В Кирове бороться со снегом во дворах должны УК

Ведомство пояснило, что пешеходные зоны должны быть очищены от рыхлого снега и обработаны материалами против гололеда. Фото: admkirov.ru

Из-за обильных снегопадов управляющим компаниям напомнили о необходимости вовремя чистить территорию у домов от снега и внимательно следить за состоянием кровель. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

Ведомство пояснило, что пешеходные зоны должны быть очищены от рыхлого снега и обработаны материалами против гололеда. А на дорогах не должно быть высокой колеи. Вдобавок к этому, большое внимание следует уделить очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек, с предупреждающими знаками и ограждениями.

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков также поручил теруправлениям организовать проверки дворовых территорий. Для контроля качества выполненной работы.

Напомним, что по вопросам содержания дворов и кровель кировчане могут обращаться в свою управляющую компанию. Если та не реагирует на обращения, то дальше следует обратиться в территориальные управления и Госжилинспекцию.