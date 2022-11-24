В Кирове врачи спасли мужчину, получившего пулевые ранения от травматического оружия

После проведенных операций мужчину перевели долечиваться в другое отделение. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи спасли пациента с множественными пулевыми ранениями. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Мужчину экстренно доставили в областную травматологию. Как выяснилось, ранения были от травматического оружия. Срочно сделанная компьютерная томография и рентген-исследование показали, что у пострадавшего проникающее пулевое ранение живота, непроникающие ранения грудной клетки и живота и слепое ранение правой голени.

Пациенту потребовались две операции. Врачи обработали раны, удалили инородные тела, а после выполнили лапаротомию – открытую операцию на брюшной полости, и произвели ушивание сквозного ранения тощей кишки и дренирование. В общей сложности хирургическое вмешательство длилось около двух часов.

Сейчас мужчина продолжает лечиться в отделении множественной и сочетанной травмы. Он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

В Минздраве также добавили, что в областную травматологию ежемесячно поступают свыше 300 пациентов с угрожающими жизни травмами. В текущем году врачи помогли более чем 120 пострадавшим с с колото-резаными ранами и пулевыми ранениями, преимущественно из травматического оружия.