Кировчанин задолжал около 800 тысяч рублей на алименты

Должник проживает в Коминтерне. Фото: ГУ ФССП по Кировской области

Уроженец Кирова Эдуард Васильевич Тиминов, 1985 года рождения, умышленно скрывается от алиментных обязательств на содержание собственного ребенка.

Должник не платит алименты уже длительное время - сумма задолженности за весь период неуплаты около 800 тысяч рублей. Информацию сообщает Главное управление ФССП по Кировской области.

Предположительно, мужчина проживает в Кирове в Коминтерне, может работать вахтовым методом в Республике Коми.

Судебные приставы просят помочь в поиске должника и при наличии сведений о его местонахождении сообщить по телефону 8-922-900-33-13.