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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 9:50

В Слободском районе произошло смертельное ДТП

В аварии также пострадали еще два человека
Дарья Ишкова
Автомобиль «Лада Веста» столкнулся со встречной машиной «Инфинити». Фото: Госавтоинспекция

Автомобиль «Лада Веста» столкнулся со встречной машиной «Инфинити». Фото: Госавтоинспекция

В Слободском районе на 627 километре автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» случилась авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Трагедия произошла в среду, 23 ноября 2022 года, в 18 часов. Автомобиль «Лада Веста» столкнулся со встречной машиной «Инфинити». В результате происшествия 68-летний водитель «Лады Весты» погиб. В его машине также находились два пассажира: 43-летний мужчина и 68-летняя женщина. Они получили травмы, но степень тяжести не указывается. Пока не известно, что стало причиной ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.