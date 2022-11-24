В Малмыже отремонтировали 100-летнюю поликлинику

В поликлинике отремонтировали потолки и полы, установили новые двери, провели сантехнические работы и сделали косметическую отделку. Фото: kirovreg.ru

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Малмыже завершается капитальный ремонт 100-летней поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В старинном здании отремонтировали потолки и полы, установили новые двери, провели сантехнические работы и сделали косметическую отделку. Главный врач Малмыжкой центральной районной больницы (ЦРБ) Эльвира Сиразиева рассказала, что ремонт идет и в лечебном корпусе. Здесь также обновили вход в здание - установили пандус для маломобильных граждан.

На этом изменения не закончатся. И.о. Министра здравоохранения Кировской области Андрей Черняев сообщил, что на 2023 год запланирован капитальный ремонт еще одного корпуса ЦРБ в Малмыже. Кроме того, в рамках данной программы в районе идут обновления сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В текущем году один из таких пунктов заработал в деревне Арык. А в план на 2023 год включат медицинские объекты в поселке Плотбище, деревнях Кинерь и Новый Ирюк.