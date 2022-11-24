В 2022 году кировский Роспотребнадзор забраковал 40 килограммов рыбы

Нарушителей обяжут заплатить штраф. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году управление Роспотребнадзора по Кировской области изъяло из оборота 40 килограммов рыбной продукции, не соответствующей требованиям.

За 9 месяцев специалисты отобрали и исследовали 309 проб рыбы по разным показателям. Из общего количества исследований выявили 16 образцов с отклонениями в микробиологических и физико-химических нормах.

Производители рыбной продукции в большинстве случаев не соблюдали условия хранения, предоставляли недостоверную информацию о сроках годности; также отсутствовали маркировочные ярлыки на таре поставщика.

Нарушителей обяжут заплатить штраф.