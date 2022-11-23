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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:32

В Кирове до конца года обновят светофоры на 10 перекрестках

На работы потратят 58 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Все работы планируется закончить до 25 декабря. Фото: admkirov.ru

Все работы планируется закончить до 25 декабря. Фото: admkirov.ru

В Кирове до конца года модернизируют еще 10 светофоров. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы пройдут на следующих перекрестках:

- Горького и Некрасова;

- Производственной и Базовой;

- Воровского и Октябрьского проспекта;

- Дзержинского и Октябрьский проспекта;

- Ленина и Воровского;

- Карла Маркса и Милицейской;

- Производственной и Воровского;

- Производственной и Московской;

- в районе дома № 8 по Производственной.

Стоимость работ - чуть более 58 миллионов рублей. Модернизацию десяти светофоров планируют закончить до 25 декабря. Большая часть из них уже обновлена.

В мэрии также сообщили, что для повышения дорожной безопасности на перекрестке Воровского и Производственной ликвидируют один из пешеходных переходах. На участке также проведут модернизацию светофора.

- Проезжую часть можно будет перейти на ул. Производственной, со стороны дома №12. Для безопасности здесь будут смонтированы пешеходные ограждения, - добавили в горадминистрации.