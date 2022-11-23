В Кирове до конца года обновят светофоры на 10 перекрестках

Все работы планируется закончить до 25 декабря. Фото: admkirov.ru
В Кирове до конца года модернизируют еще 10 светофоров. Об этом сообщает горадминистрация.
Работы пройдут на следующих перекрестках:
- Горького и Некрасова;
- Производственной и Базовой;
- Воровского и Октябрьского проспекта;
- Дзержинского и Октябрьский проспекта;
- Ленина и Воровского;
- Карла Маркса и Милицейской;
- Производственной и Воровского;
- Производственной и Московской;
- в районе дома № 8 по Производственной.
Стоимость работ - чуть более 58 миллионов рублей. Модернизацию десяти светофоров планируют закончить до 25 декабря. Большая часть из них уже обновлена.
В мэрии также сообщили, что для повышения дорожной безопасности на перекрестке Воровского и Производственной ликвидируют один из пешеходных переходах. На участке также проведут модернизацию светофора.
- Проезжую часть можно будет перейти на ул. Производственной, со стороны дома №12. Для безопасности здесь будут смонтированы пешеходные ограждения, - добавили в горадминистрации.