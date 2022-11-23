Хоккеистки из Кирово-Чепецка получили «бронзу» на межрегиональном турнире

Кировским «Ангелам» вручили памятные награды. Фото: Правительство Кировской области

23 ноября в Кирово-Чепецке состоялось закрытие межрегионального турнира по хоккею среди команд девушек. Такую информацию приводит региональное правительство.

По итогам турнира хоккейная команда Кировской области «Ангелы» получила бронзовую награду. Первое место заняла «Сборная Нижегородской области», «серебро» досталось «Ижстали» из Удмуртии.

Лучшим вратарем стала игрок команды «Ангелы» Евдокия Васенина, лучший защитник - Анна Чазова из «Ижстали» Удмуртской Республики, лучший нападающий - Юлия Кучеренко, представляющая «Сборную Нижегородской области». Победителям и призерам турнира вручили кубки, грамоты, медали и памятные подарки.