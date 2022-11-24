Маленьких кировчанок приглашают принять участие в конкурсе «Вятская снежинка-2022»

Каждая ученица начальных классов может принять участие в конкурсе . Фото: admkirov.ru

В канун новогодних праздников детско-юношеский центр имени Александра Невского при поддержке департамента образования проводит открытый городской конкурс «Вятская Снежинка-2022». Об этом сообщила горадминистрация.

В детском конкурсе могут принять участие ученицы кировских школ от 7 до 10 лет. Каждая из них представит жюри «Визитную карточку», исполнит новогоднюю песню или танец, а также проведет игру со зрителями. Эксперты будут оценивать исполнительское мастерство и костюмы участниц, творческий подход к созданию образа, его оригинальность.

Заявки принимаются до 2 декабря (включительно) по электронной почте dyuz_gpv_kirov@mail.ru или по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 164/2, каб. № 9. Вопросы можно задать по телефонам: 33-06-67 или 33-01-67.