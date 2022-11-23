В Опаринском районе из-за пожара погиб мужчина

Предположительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. Фото: admkirov.ru

21 ноября около 23 часов в поселке Речной Опаринского района в одном из домов произошел пожар. В результате происшествия погиб 61-летний мужчина. Такую информацию подтверждает Следственный комитет России по Кировской области.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения мужчины с огнем.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

МЧС России напоминает, что основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности - курение в постели в нетрезвом виде, использование неисправных электронагревательных приборов, неправильное устройство печей, каминов, сжигание мусора и палой сухой травы.

ВАЖНО

В случае пожара:

- немедленно вызовите пожарную охрану по телефону «01» или «112»;

- сообщите точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил;

- организуйте встречу пожарных подразделений;

- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, плотной тканью;

- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- недопустимо бить в окнах стекла и открывать двери - это приводит к дополнительному развитию пожара.