В Опаринском районе из-за пожара погиб мужчина

Предположительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. Фото: admkirov.ru
21 ноября около 23 часов в поселке Речной Опаринского района в одном из домов произошел пожар. В результате происшествия погиб 61-летний мужчина. Такую информацию подтверждает Следственный комитет России по Кировской области.
По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения мужчины с огнем.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
МЧС России напоминает, что основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности - курение в постели в нетрезвом виде, использование неисправных электронагревательных приборов, неправильное устройство печей, каминов, сжигание мусора и палой сухой травы.
ВАЖНО
В случае пожара:
- немедленно вызовите пожарную охрану по телефону «01» или «112»;
- сообщите точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил;
- организуйте встречу пожарных подразделений;
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, плотной тканью;
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
- недопустимо бить в окнах стекла и открывать двери - это приводит к дополнительному развитию пожара.