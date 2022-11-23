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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:53

В Кировской области производитель изготовил и поставил полтонны некачественного сливочного масла

Продукция разошлась по магазинам розничной сети
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Компания изготавливала масло из недостаточного количества сырья.

Компания изготавливала масло из недостаточного количества сырья.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировской области организация произвела некачественное сливочное масло из недостаточного сырья. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Как выяснили специалисты ведомства, ООО «Просницкое молоко» при производстве 0,5 тонны сливочного масла использовала столько же молока. Этого недостаточно, поскольку для изготовления одного килограмма масла требуется как минимум 20 кг молока. Кроме того, при производстве организация использовала понятие «масло сливочное сбойка», что является нарушением: оно не установлено техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Некачественное масло попало в магазины розничный сетей Кирова и Кирово-Чепецка. В результате уполномоченному лицу направили предупреждение о недопущении ошибок при оформлении транзакций. Производителю же выдали предостережение.